Elkan Baggott Bangga Kembali ke Timnas, Ungkap Alasan Khusus Absen Panjang

bali.jpnn.com, JAKARTA - Bek jangkung Elkan Baggott tak mampu menyembunyikan rasa antusiasnya kembali ke skuad Timnas Indonesia.

Setelah sempat menepi cukup lama dari panggilan tugas negara, Elkan Baggott siap memberikan segalanya saat bentrok melawan Timnas St Kitts and Nevis pada laga perdana FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (27/3) besok.

"Saya sangat bahagia bisa kembali mengenakan jersei ini dan mewakili negara saya lagi.

Ini adalah tanah air saya, dan ambisi saya hanya satu, memberikan yang terbaik dan membuat seluruh masyarakat Indonesia bangga," ujar Elkan Baggott di Jakarta, Kamis (26/3).

Bek tengah yang saat ini membela klub Inggris, Ipswich, itu terakhir kali membela Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 yang dimainkan pada Januari-Februari 2024.

Elkan Baggott juga menilai, pengalaman para pemain di kompetisi Eropa membawa pengaruh besar terhadap mentalitas bertanding Timnas Indonesia di bawah asuhan John Herdman.

Persaingan di internal tim juga semakin ketat dan sehat yang diharapkan dapat berdampak pada performa timnas di masa depan.

“Ada perbedaan besar yang saya rasakan.