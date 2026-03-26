JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Elkan Baggott Bangga Kembali ke Timnas, Ungkap Alasan Khusus Absen Panjang

Elkan Baggott Bangga Kembali ke Timnas, Ungkap Alasan Khusus Absen Panjang

Kamis, 26 Maret 2026 – 22:13 WIB
Elkan Baggott Bangga Kembali ke Timnas, Ungkap Alasan Khusus Absen Panjang - JPNN.com Bali
Bek jangkung Elkan Baggott tak mampu menyembunyikan rasa antusiasnya kembali ke skuad Timnas Indonesia untuk bentrok di ajang FIFA Series 2026. Foto: Instagram @timnasindonesia

bali.jpnn.com, JAKARTA - Bek jangkung Elkan Baggott tak mampu menyembunyikan rasa antusiasnya kembali ke skuad Timnas Indonesia.

Setelah sempat menepi cukup lama dari panggilan tugas negara, Elkan Baggott siap memberikan segalanya saat bentrok melawan Timnas St Kitts and Nevis pada laga perdana FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (27/3) besok.

"Saya sangat bahagia bisa kembali mengenakan jersei ini dan mewakili negara saya lagi.

Baca Juga:

Ini adalah tanah air saya, dan ambisi saya hanya satu, memberikan yang terbaik dan membuat seluruh masyarakat Indonesia bangga," ujar Elkan Baggott di Jakarta, Kamis (26/3).

Bek tengah yang saat ini membela klub Inggris, Ipswich, itu terakhir kali membela Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 yang dimainkan pada Januari-Februari 2024.

Elkan Baggott juga menilai, pengalaman para pemain di kompetisi Eropa membawa pengaruh besar terhadap mentalitas bertanding Timnas Indonesia di bawah asuhan John Herdman.

Baca Juga:

Persaingan di internal tim juga semakin ketat dan sehat yang diharapkan dapat berdampak pada performa timnas di masa depan.

“Ada perbedaan besar yang saya rasakan.

Bek jangkung Elkan Baggott tak mampu menyembunyikan rasa antusiasnya kembali ke skuad Timnas Indonesia setelah absen panjang
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Elkan Baggott Timnas Indonesia Timnas St. Kitts and Nevis Timnas Indonesia vs St Kitts and Nevis FIFA Series 2026 STY Shin Tae-yong Patrick Kluivert Ipswich Town John Herdman

