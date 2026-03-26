JPNN.com

JPNN.com Bali Sport John Herdman Minta Jay Idzes Cum suis Redam Transisi Cepat St Kitts and Nevis

Kamis, 26 Maret 2026 – 21:47 WIB
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memimpin latihan skuad Garuda menjelang laga perdana kontra Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (27/3) besok. Foto: Instagram @timnasindonesia

bali.jpnn.com, JAKARTA - John Herdman meminta skuad Timnas Indonesia meningkatkan kewaspadaan menjelang laga pembuka FIFA Series 2026 kontra Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (27/3) besok.

Juru taktik asal Inggris ini menaruh perhatian khusus pada transisi mematikan tim tamu yang bisa menjadi penghancur mimpi skuad Garuda di ajang FIFA Series 2026.

"Analisis kami menunjukkan mereka punya profil transisi yang kuat, kecepatan tinggi, dan permainan yang sangat direct.

Baca Juga:

Kami wajib siap meredam serangan balik mereka," ujar John Herdman, Kamis (26/3).

Laga ini akan menjadi panggung debut bagi mantan pelatih Timnas Kanada tersebut setelah ditunjuk PSSI menggantikan Patrick Kluivert.

John Herdman pun berambisi menyuntikkan filosofi baru bagi skuat Merah Putih.

Baca Juga:

"Fokus utama kami adalah diri kami sendiri, membangun identitas baru Timnas yang lebih solid," kata John Herdman dilansir dari Antara.

Ia pun berharap suporter Garuda memenuhi SUGBK dan memberikan dukungan kepada Jay Idzes Cum suis di lapangan.

John Herdman menaruh perhatian khusus pada transisi mematikan tim tamu yang bisa menjadi penghancur mimpi skuad Garuda di ajang FIFA Series 2026
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

TAGS   John Herdman Timnas Indonesia Timnas St. Kitts and Nevis Timnas Indonesia vs St Kitts and Nevis Jay Idzes Transisi Cepat Stadion Utama Gelora Bung Karno Skuad Garuda suporter

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. PSSI Rilis 24 Pemain Timnas Proyeksi FIFA Series 2026, Bali United Tanpa Wakil - JPNN.com Bali

    PSSI Rilis 24 Pemain Timnas Proyeksi FIFA Series 2026, Bali United Tanpa Wakil

  2. Johnny Jansen Respons Pemanggilan Jens Raven di Skuad Timnas Indonesia - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Respons Pemanggilan Jens Raven di Skuad Timnas Indonesia

  3. Jadwal Super League: Persija vs Dewa United, Borneo FC kontra Persib, Big Match - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija vs Dewa United, Borneo FC kontra Persib, Big Match

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU