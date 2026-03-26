John Herdman Minta Jay Idzes Cum suis Redam Transisi Cepat St Kitts and Nevis

bali.jpnn.com, JAKARTA - John Herdman meminta skuad Timnas Indonesia meningkatkan kewaspadaan menjelang laga pembuka FIFA Series 2026 kontra Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (27/3) besok.

Juru taktik asal Inggris ini menaruh perhatian khusus pada transisi mematikan tim tamu yang bisa menjadi penghancur mimpi skuad Garuda di ajang FIFA Series 2026.

"Analisis kami menunjukkan mereka punya profil transisi yang kuat, kecepatan tinggi, dan permainan yang sangat direct.

Kami wajib siap meredam serangan balik mereka," ujar John Herdman, Kamis (26/3).

Laga ini akan menjadi panggung debut bagi mantan pelatih Timnas Kanada tersebut setelah ditunjuk PSSI menggantikan Patrick Kluivert.

John Herdman pun berambisi menyuntikkan filosofi baru bagi skuat Merah Putih.

"Fokus utama kami adalah diri kami sendiri, membangun identitas baru Timnas yang lebih solid," kata John Herdman dilansir dari Antara.

Ia pun berharap suporter Garuda memenuhi SUGBK dan memberikan dukungan kepada Jay Idzes Cum suis di lapangan.