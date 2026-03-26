John Herdman Sentil Warisan STY & Patrick Kluivert, Siapkan Gaya Bermain Baru

Kamis, 26 Maret 2026 – 21:30 WIB
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman siap menyuguhkan identitas baru di skuad Garuda menjelang bentrok melawan Timnas St Kitts and Nevis di SUGBK, Jakarta, Jumat (27/3) besok.

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman siap menyuguhkan identitas baru di skuad Garuda di ajang FIFA Series 2026.

Menjelang bentrok melawan Timnas St Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (27/3) besok, juru taktik asal Inggris ini menegaskan bahwa gaya main tim asuhannya akan menjadi cermin dari kepribadian bangsa Indonesia.

"Indonesia adalah bangsa pekerja keras dengan semangat artistik dan rasa kekeluargaan yang kental.

Elemen-elemen itulah yang akan terangkum dalam filosofi permainan kami di lapangan," ujar John Herdman, Kamis (26/3).

John Herdman, yang mulai menakhodai Garuda sejak Januari 2026, mengaku tetap menghormati fondasi yang sudah ada.

"Saya sangat menyukai versi Indonesia sebelumnya, terutama kekompakan dan solidnya pertahanan mereka.

Kami akan mempertahankan kekuatan itu sambil menyuntikkan karakter asli masyarakat Indonesia ke dalam tim," kata John Herdman dilansir dari Antara.

John Herdman bahkan memberi kredit khusus kepada para pelatih timnas pendahulunya, Shin Tae yong alias STY dan Patrick Kluivert.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. PSSI Rilis 24 Pemain Timnas Proyeksi FIFA Series 2026, Bali United Tanpa Wakil - JPNN.com Bali

    PSSI Rilis 24 Pemain Timnas Proyeksi FIFA Series 2026, Bali United Tanpa Wakil

  2. Johnny Jansen Respons Pemanggilan Jens Raven di Skuad Timnas Indonesia - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Respons Pemanggilan Jens Raven di Skuad Timnas Indonesia

  3. Jadwal Super League: Persija vs Dewa United, Borneo FC kontra Persib, Big Match - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija vs Dewa United, Borneo FC kontra Persib, Big Match

    4. Berita Bali United Lainnya

