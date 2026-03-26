JPNN.com Bali Sport Ini Barisan Asisten John Herdman di Timnas, Eks Tangan Kanan STY Masuk Daftar

Ini Barisan Asisten John Herdman di Timnas, Eks Tangan Kanan STY Masuk Daftar

Kamis, 26 Maret 2026 – 11:57 WIB
Ini Barisan Asisten John Herdman di Timnas, Eks Tangan Kanan STY Masuk Daftar - JPNN.com Bali
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman didamping asisten pelatih saat memimpin latihan skuad Garuda. Foto: Instagram @pssi

bali.jpnn.com, JAKARTA - PSSI resmi mengumumkan barisan asisten pelatih yang akan membantu John Herdman di skuad Timnas Indonesia.

Total ada enam nama yang diboyong John Herdman untuk mempertajam berbagai lini skuad Garuda.

Di sektor serangan, ada Elliot Dickman, sementara Steven Vitoria dipercaya mengawal lini pertahanan.

Untuk urusan teknis, ada nama eks asisten Shin Tae yong alias STY, Nova Arianto.

Nova Arianto tetap dipertahankan dan berduet dengan Simon Grayson.

Sektor penjaga gawang pun tak luput dari perhatian dengan kehadiran duo Andrej Kostolansky (juga ahli set piece) dan Damian Van Rensburg sebagai asisten pelatih kiper.

Ada juga nama Dzikry Lazuardi sebagai analis performa teknis, Cesar Meylan sebagai kepala dari performa.

Lalu Valdano Wiriawanputra yang bergerak pada bidang Sport Science dan Emilia Achmadi sebagai sosok yang mengatur nutrisi dan gizi para penggawa Skuad Garuda.

PSSI resmi mengumumkan barisan asisten pelatih yang akan membantu John Herdman di skuad Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026
