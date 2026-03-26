Sumardji Bongkar Alasan Batal Panggil Dean James, Murni Kebutuhan Tim

Kamis, 26 Maret 2026 – 11:41 WIB
Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji memastikan Bek klub Eredivisie, Go Ahead Eagles, Dean James, resmi dicoret dari daftar pemain Timnas Indonesia untuk laga FIFA Series. Foto: Instagram @deanjames

bali.jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji memastikan Bek klub Eredivisie, Go Ahead Eagles, Dean James, resmi dicoret dari daftar pemain Timnas Indonesia untuk laga FIFA Series.

Sebelumnya Dean James masuk dalam daftar skuad sementara Timnas Indonesia untuk FIFA Series berisi 24 pemain, yang diumumkan PSSI pada Sabtu (21/3) lalu.

Pemain 25 tahun itu lolos dari pemangkasan skuad awal yang sebelumnya berisi 41 pemain.

“Jadi, ini semua malam ini (para pemain timnas) datang.

Kalau Dean James memang ini, dibatalkan, karena kan memang hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan,” kata Sumardji dilansir dari Antara.

“Jadi karena itu yang dipanggil 24. Nah karena hanya 23 itu yang bisa didaftarkan, maka satu (pemain) dicoret,” imbuhnya.

Sumardji menegaskan bahwa alasan pencoretan Dean James murni karena hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan masuk skuad final Timnas Indonesia.

“Nah, kalau hanya tersisa satu orang terus disuruh di tribun, atas itu kan mental pemain kan (jadi) enggak bagus juga,” ujar Sumardji.

