JPNN.com Bali Sport Timnas Indonesia Coret Dean James, BTN Klaim Sepengetahuan John Herdman

Timnas Indonesia Coret Dean James, BTN Klaim Sepengetahuan John Herdman

Kamis, 26 Maret 2026 – 11:26 WIB
Timnas Indonesia Coret Dean James, BTN Klaim Sepengetahuan John Herdman - JPNN.com Bali
Bek klub Eredivisie, Go Ahead Eagles, Dean James, resmi dicoret dari daftar pemain Timnas Indonesia untuk laga FIFA Series. Foto: Instagram @deanjames

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari Timnas Indonesia menjelang laga perdana FIFA Series 2026 kontra St. Kitts dan Nevis, Jumat (27/3) besok pukul 20.00 WIB.

Bek klub Eredivisie, Go Ahead Eagles, Dean James, resmi dicoret dari daftar pemain Timnas Indonesia untuk laga FIFA Series.

Sebelumnya Dean James masuk dalam daftar skuad sementara Timnas Indonesia untuk FIFA Series berisi 24 pemain, yang diumumkan PSSI pada Sabtu (21/3).

Pemain 25 tahun itu lolos dari pemangkasan skuad awal yang sebelumnya berisi 41 pemain.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji mengonfirmasi pencoretan ini sepengetahuan pelatih John Herdman.

“Iya, saya juga yang memberikan saran masukan ke John Herdman, karena kan kami memanggil cuma 24 orang (pemain).

Nah, kalau manggil 24 orang, 23 didaftarkan semua ya kan secara otomatis kan menyisakan satu orang.

Kalau satu orang itu kan ya, lebih baik tidak usah dipanggil lah saya bilang gitu,” kata Sumardji dilansir dari Antara.

Bek klub Eredivisie, Go Ahead Eagles, Dean James, resmi dicoret dari daftar pemain Timnas Indonesia untuk laga FIFA Series.
BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. PSSI Rilis 24 Pemain Timnas Proyeksi FIFA Series 2026, Bali United Tanpa Wakil - JPNN.com Bali

    PSSI Rilis 24 Pemain Timnas Proyeksi FIFA Series 2026, Bali United Tanpa Wakil

  2. Johnny Jansen Respons Pemanggilan Jens Raven di Skuad Timnas Indonesia - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Respons Pemanggilan Jens Raven di Skuad Timnas Indonesia

  3. Jadwal Super League: Persija vs Dewa United, Borneo FC kontra Persib, Big Match - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija vs Dewa United, Borneo FC kontra Persib, Big Match

    4. Berita Bali United Lainnya

