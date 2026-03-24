John Herdman Kaget Militansi Skuad Garuda, Minta 80 Ribu Suporter Memadati GBK

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memberikan apresiasi tinggi terhadap semangat juang dan rasa bangga anak asuhnya dalam membela Merah Putih.

John Herdman menyampaikan hal tersebut seusai memimpin sesi latihan taktis selama dua jam di Stadion Madya, GBK, Jakarta, Selasa (24/3).

"Kami fokus pada aspek taktis hari ini karena waktu persiapan yang sangat singkat," ujar John Herdman dilansir dari Antara.

Pelatih asal Inggris tersebut mengaku terkesan dengan motivasi besar yang ditunjukkan para pemain saat mengenakan seragam berlambang Garuda di dada.

"Saya mulai merasakan intensitas dan kebanggaan luar biasa dari para pemain ini dalam mewakili Indonesia," imbuhnya.

Hal tersebut menjadi alasan kuat mengapa banyak pemain ingin memperkuat Indonesia, sekaligus menjadi tanggung jawab yang akan dibawa tim ke dalam pertandingan.

John Herdman menilai laga melawan Timnas St. Kitts & Nevis akan menjadi ujian penting bagi tim dalam mengawali perjalanan bersama staf pelatih yang baru.

John Herdman juga mengharapkan dukungan penuh dari suporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada laga 27 Maret 2026 mendatang.