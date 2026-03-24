FIFA Series 2026: Timnas Latihan Perdana, Elkan Baggott Paling Disorot

bali.jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia resmi memulai sesi latihan perdana sebagai persiapan menghadapi St. Kitts & Nevis dalam ajang FIFA Series 2026.

Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat (27/3) pukul 20.00 WIB.

Sesi latihan yang dipimpin langsung oleh pelatih John Herdman ini digelar di Lapangan Madya, kompleks GBK, Selasa (24/3) pukul 16.00 WIB.

Sebanyak 15 pemain terpantau sudah bergabung, termasuk nama-nama seperti Ole Romeny, Elkan Baggott, Jordi Amat, hingga Eliano Reijnders.

Tiga penjaga gawang, yakni Maarten Paes, Nadeo Argawinata, dan Cahya Supriadi, juga tampak melahap menu latihan awal.

Selain itu, Dony Tri Pamungkas dan Sandy Walsh turut hadir dalam sesi yang dibuka bagi awak media selama 15 menit pertama tersebut.

15 pemain Timnas tampil dengan Jersey Garuda merah, memulai sesi pemanasan latihan dengan berlari-lari kecil di lapangan dengan bimbingan asisten pelatih.

Pelatih juga mematangkan strategi sekaligus membangun kekompakan tim jelang pertandingan FIFA Series tersebut.