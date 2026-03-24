FIFA Series 2026: Timnas Latihan Perdana, Elkan Baggott Paling Disorot

Selasa, 24 Maret 2026 – 18:50 WIB
Pemain belakang Timnas Indonesia Elkan Baggott ikut berlatih dengan tim untuk ajang FIFA Series 2026. Foto: PSSI

bali.jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia resmi memulai sesi latihan perdana sebagai persiapan menghadapi St. Kitts & Nevis dalam ajang FIFA Series 2026.

Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat (27/3) pukul 20.00 WIB.

Sesi latihan yang dipimpin langsung oleh pelatih John Herdman ini digelar di Lapangan Madya, kompleks GBK, Selasa (24/3) pukul 16.00 WIB.

Sebanyak 15 pemain terpantau sudah bergabung, termasuk nama-nama seperti Ole Romeny, Elkan Baggott, Jordi Amat, hingga Eliano Reijnders.

Tiga penjaga gawang, yakni Maarten Paes, Nadeo Argawinata, dan Cahya Supriadi, juga tampak melahap menu latihan awal.

Selain itu, Dony Tri Pamungkas dan Sandy Walsh turut hadir dalam sesi yang dibuka bagi awak media selama 15 menit pertama tersebut.

15 pemain Timnas tampil dengan Jersey Garuda merah, memulai sesi pemanasan latihan dengan berlari-lari kecil di lapangan dengan bimbingan asisten pelatih.

Pelatih juga mematangkan strategi sekaligus membangun kekompakan tim jelang pertandingan FIFA Series tersebut.

BERITA TERKAIT

  1. PSSI Rilis 24 Pemain Timnas Proyeksi FIFA Series 2026, Bali United Tanpa Wakil - JPNN.com Bali

    PSSI Rilis 24 Pemain Timnas Proyeksi FIFA Series 2026, Bali United Tanpa Wakil

  2. Johnny Jansen Respons Pemanggilan Jens Raven di Skuad Timnas Indonesia - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Respons Pemanggilan Jens Raven di Skuad Timnas Indonesia

  3. Jadwal Super League: Persija vs Dewa United, Borneo FC kontra Persib, Big Match - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija vs Dewa United, Borneo FC kontra Persib, Big Match

    4. Berita Bali United Lainnya

