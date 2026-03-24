PSSI Rilis 24 Pemain Timnas Proyeksi FIFA Series 2026, Bali United Tanpa Wakil

bali.jpnn.com, JAKARTA - PSSI resmi merilis daftar skuad final Timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Series 2026.

Pelatih John Herdman menetapkan 24 pemain untuk memperkuat skuad Garuda.

Perinciannya terdiri atas empat kiper, sembilan bek, lima gelandang, dan enam penyerang.

Daftar ini merupakan hasil perampingan signifikan dari skuad sementara sebelumnya yang sempat dihuni oleh 41 pemain.

Juru taktik anyar Skuad Garuda ini mencoret sejumlah nama besar di sepak bola nasional.

Untuk sektor kiper, Jhon Herdman mencoret kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari.

Sedangkan di sektor bek, Herdman kali ini tidak lagi memanggil Muhammad Ferarri, Fajar Fathurrahman, dan Yance Sayuri.

Untuk sektor gelandang, John Herdman tidak mengikut sertakan Marc Klok, Ricky Kambuaya, Witan Sulaeman, Egy Maulana Vikri, Tim Geypens, Ezra Walian, dan Victor Dethan.