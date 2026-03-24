JPNN.com

PSSI Rilis 24 Pemain Timnas Proyeksi FIFA Series 2026, Bali United Tanpa Wakil

Selasa, 24 Maret 2026 – 18:39 WIB
Pemain Timnas Indonesia Kevin Diks masuk skuad Garuda proyeksi FIFA Series 2026. Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/sgd/Spt.

bali.jpnn.com, JAKARTA - PSSI resmi merilis daftar skuad final Timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Series 2026.

Pelatih John Herdman menetapkan 24 pemain untuk memperkuat skuad Garuda.

Perinciannya terdiri atas empat kiper, sembilan bek, lima gelandang, dan enam penyerang.

Baca Juga:

Daftar ini merupakan hasil perampingan signifikan dari skuad sementara sebelumnya yang sempat dihuni oleh 41 pemain.

Juru taktik anyar Skuad Garuda ini mencoret sejumlah nama besar di sepak bola nasional.

Untuk sektor kiper, Jhon Herdman mencoret kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari.

Baca Juga:

Sedangkan di sektor bek, Herdman kali ini tidak lagi memanggil Muhammad Ferarri, Fajar Fathurrahman, dan Yance Sayuri.

Untuk sektor gelandang, John Herdman tidak mengikut sertakan Marc Klok, Ricky Kambuaya, Witan Sulaeman, Egy Maulana Vikri, Tim Geypens, Ezra Walian, dan Victor Dethan.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   PSSI Timnas Indonesia John Herdman FIFA Series 2026 bali united Jens Raven Timnas Bulgaria Timnas St. Kitts and Nevis Timnas Kepulauan Solomon Skuad Garuda

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU