Carlos Pena Beri Panggung Jebolan Juara EPA, Kontribusi Zulfan Djiaulhaq Disorot

Selasa, 24 Maret 2026 – 08:28 WIB
Pelatih Persita Carlos Pena memberi instruksi pemainnya. . Foto: Instagram @persita.official

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pelatih Carlos Pena menunjukkan keberaniannya dalam melakukan rotasi pemain Persita sepanjang Super League 2025-2026 bergulir.

Dari 26 nama yang telah dimainkan, tiga pemain debutan muda mencuri perhatian, mulai dari Evan Tuhuteru, Aep Nursofyan, dan Zulfan Djiaulhaq.

Promosinya trio jebolan Persita U-20 ini menjadi solusi segar di tengah krisis pemain muda akibat cedera panjang yang dialami Jack Brown Cum sius.

Carlos Pena menegaskan bahwa integrasi pemain akademi ke tim utama adalah misi utama klub sejak awal musim.

"Pemain muda adalah fondasi penting Persita," ujar Carlos Pena dilansir dari laman klub.

Keberhasilan mereka menembus skuad utama sekaligus memvalidasi kualitas pembinaan usia dini Persita yang musim lalu keluar sebagai jawara Elite Pro Academy.

“Saya tahu, bahwa bagi Persita sangat penting tentang pemain muda dan mereka memang memiliki kualitas untuk mendapatkan kesempatan bermain.

Karena saya sudah melihat dalam tiga minggu pertama, saya menyadari tidak hanya dari musim lalu para pemain sudah mendapatkan menit bermain di tim utama,” kata Carlos Pena.

