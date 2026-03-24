JPNN.com

Persebaya Kembali ke Lapangan, Genjot Fisik Pemain Sebelum Kontra Persita

Selasa, 24 Maret 2026 – 08:01 WIB
Pelatih Bernardo Tavares memimpin latihan perdana Persebaya di Lapangan C GBT, Senin (23/3) kemarin. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Skuad Persebaya Surabaya resmi mengakhiri masa jeda Idulfitri dengan menggelar latihan perdana di Lapangan C Gelora Bung Tomo, Senin (23/3) sore.

Latihan yang berlangsung penuh energi dan fokus ini dipimpin langsung pelatih Bernardo Tavares.

Kabar baiknya, mantan pelatih PSM Makassar itu memuji kedisiplinan para pemain yang mampu menjaga kondisi fisik dan berat badan tetap ideal selama libur dua pekan terakhir.

Baca Juga:

"Sejauh ini kondisi para pemain cukup positif.

Dari hasil pengecekan, berat badan mereka tetap terjaga sesuai dengan standar yang kami tetapkan.

Selama masa jeda, para pemain juga rutin mengirimkan video latihan setiap hari sesuai program yang sudah kami siapkan," ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman Persebaya.

Baca Juga:

Pelatih asal Portugal tersebut menjelaskan bahwa program latihan yang diberikan kepada pemain selama jeda memang tidak sama.

Menurut Bernardo Tavares, setiap pemain mendapatkan porsi latihan yang disesuaikan dengan kebutuhan kondisi fisiknya masing-masing.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

