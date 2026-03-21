Statistik Gila Jay Idzes Sebelum FIFA Series 2026, Paling Bersinar di Serie A

Sabtu, 21 Maret 2026 – 17:08 WIB
Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes berduel dengan pemain China saat kiper Emil Audero berusaha mengeblok bola di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (5/6/2025). Jay Idzes menunjukkan performa mentereng bersema klubnya di Serie A, Sassuolo. Foto: FIFA

bali.jpnn.com, DENPASAR - Performa Jay Idzes bersama klub Serie A, US Sassuolo Calcio musim 2025-2026 sungguh amazing.

Kapten Timnas Indonesia ini menunjukkan level konsistensi tinggi dengan mencatatkan 28 kali penampilan musim ini.

Bek tangguh ini total telah bermain sebanyak 2.520 menit di Serie A, nyaris tak tergantikan di posisi jangkar Sassuolo.

Angka ini menegaskan posisi Idzes sebagai pilar utama yang sulit digantikan di lini belakang.

Setiap pekan, Jay Idzes nyaris selalu mengawali laga sebagai starter dan sering menuntaskan pertandingan dengan 90 menit penuh di lapangan.

Ketangguhan fisik, fokus, dan ketenangannya dalam membaca permainan membuatnya menjadi pilar penting pertahanan Sassuolo bersama duetnya, yakni Tarik Muharemovi? .

Tak heran jika namanya masuk dalam daftar pemain dengan menit bermain tertinggi di Serie A musim ini, bersaing dengan Nemanja Matic hingga Arijanet Muric, sebagaimana dilansir dari laman Transfermarkt.

Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan manifestasi konsistensi dan kerja kerasnya sepanjang musim.

