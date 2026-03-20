Komdis PSSI Ketuk Palu, Persijap Rugi Besar, Susul Persis Didenda Ratusan Juta

Jumat, 20 Maret 2026 – 11:41 WIB
Pemain Persis dan Persijap terlibat duel pada laga pekan ke-24 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, pada Kamis (5/3) lalu. Laga tersebut berujung sanksi dari Komdis PSSI untuk kedua kesebelasan. Foto: Instagram @persijap_jepara

bali.jpnn.com, JEPARA - Persis Solo ternyata tak sendiri menerima sanksi dari Komisi Disiplin (Komdis) PSSI, tetapi juga Persijap Jepara.

Komdis PSSI dalam keputusan terbarunya tak hanya memberikan sanksi teguran, tetapi juga denda kepada Persijap Jepara.

Sanksi tersebut diberikan terkait insiden yang melibatkan sebagian suporter Persijap dengan pendukung Persis pada laga pekan ke-24 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Kamis (5/3) lalu.

Sanksi pertama, Persijap didenda Rp 25 juta gegara gagal mengantisipasi kehadiran suporter Persis Solo meski sudah ada larangan sejak awal laga.

Sanksi kedua, Komdis PSSI menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 40 juta.

Sanksi denda sebesar itu diberikan karena Komdis PSSI menilai Persijap gagal menjalankan tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan yang menyebabkan terganggunya keamanan dan kenyamanan perangkat pertandingan dan tim tamu.

“Kondisi ini terjadi karena terjadi perusakan kendaraan perangkat pertandingan serta tim Persis Solo tertahan di dalam stadion selama empat jam,” tulis Komdis PSSI.

Komdis PSSI juga menemukan fakta setelah pertandingan berakhir terjadi aksi pelemparan ke arah perangkat pertandingan yang sedang menuju tunnel yang dilakukan suporter Persijap dari tribune barat.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Respons Pemanggilan Jens Raven di Skuad Timnas Indonesia - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Respons Pemanggilan Jens Raven di Skuad Timnas Indonesia

  2. Jadwal Super League: Persija vs Dewa United, Borneo FC kontra Persib, Big Match - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija vs Dewa United, Borneo FC kontra Persib, Big Match

  3. Kiper M Riyandi Terkapar saat Lawan Bali United, Dokter Tim Persis Buka Suara - JPNN.com Bali

    Kiper M Riyandi Terkapar saat Lawan Bali United, Dokter Tim Persis Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

