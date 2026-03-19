JPNN.com

FIFA Series 2025: Erick Thohir Klaim SUGBK & Stadion Madya Siap Pakai

Kamis, 19 Maret 2026 – 21:37 WIB
Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat siap jadi venue FIFA Series 2026. Foto: Fathan/JPNN.com

bali.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir memastikan kesiapan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dan Stadion Madya, Senayan, Jakarta, menjelang FIFA Series 2026 yang berlangsung pada 27 – 30 Maret mendatang.

Berdasarkan keterangan resmi, Kamis (19/3), Ketua Umum PSSI ini meninjau langsung fasilitas pertandingan dan latihan di kompleks GBK pada Rabu kemarin (18/3).

Fokus utama peninjauan tersebut meliputi kualitas rumput lapangan SUGBK yang akan menjadi venue utama pertandingan.

Baca Juga:

"Jadi, intinya sudah siap ya (untuk FIFA Series)?" ujar Erick Thohir saat berdialog dengan jajaran pengelola Stadion GBK dan PSSI di sela peninjauan lapangan.

Menurutnya, Indonesia harus menunjukkan kesiapan sebagai tuan rumah ajang internasional sekaligus memberikan dukungan maksimal kepada skuad Garuda.

"Kita harus tunjukkan Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik untuk ajang internasional seperti FIFA. Jangan lupa untuk berikan dukungan penuh untuk Timnas Indonesia," tutur Erick Thohir.

Baca Juga:

FIFA Series 2026 berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, mulai 27-30 Maret 2026.

Turnamen tersebut diikuti empat tim dari konfederasi berbeda, yaitu Indonesia (AFC), Bulgaria (UEFA), Kepulauan Solomon (OFC), dan St. Kitts and Nevis (CONCACAF).

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   FIFA Series 2026 Menpora Erick Thohir Ketum PSSI Erick Thohir Timnas Indonesia SUGBK Stadion Madya PSSI Timnas Bulgaria Timnas St. Kitts and Nevis Timnas Kepulauan Solomon

