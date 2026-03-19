FIFA Series 2025: Erick Thohir Klaim SUGBK & Stadion Madya Siap Pakai

bali.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir memastikan kesiapan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dan Stadion Madya, Senayan, Jakarta, menjelang FIFA Series 2026 yang berlangsung pada 27 – 30 Maret mendatang.

Berdasarkan keterangan resmi, Kamis (19/3), Ketua Umum PSSI ini meninjau langsung fasilitas pertandingan dan latihan di kompleks GBK pada Rabu kemarin (18/3).

Fokus utama peninjauan tersebut meliputi kualitas rumput lapangan SUGBK yang akan menjadi venue utama pertandingan.

"Jadi, intinya sudah siap ya (untuk FIFA Series)?" ujar Erick Thohir saat berdialog dengan jajaran pengelola Stadion GBK dan PSSI di sela peninjauan lapangan.

Menurutnya, Indonesia harus menunjukkan kesiapan sebagai tuan rumah ajang internasional sekaligus memberikan dukungan maksimal kepada skuad Garuda.

"Kita harus tunjukkan Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik untuk ajang internasional seperti FIFA. Jangan lupa untuk berikan dukungan penuh untuk Timnas Indonesia," tutur Erick Thohir.

FIFA Series 2026 berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, mulai 27-30 Maret 2026.

Turnamen tersebut diikuti empat tim dari konfederasi berbeda, yaitu Indonesia (AFC), Bulgaria (UEFA), Kepulauan Solomon (OFC), dan St. Kitts and Nevis (CONCACAF).