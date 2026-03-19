Exco PSSI Tepis Tudingan Pemain Bulgaria Sengaja Mencederai Miliano Jonathans

JAKARTA - Kekuatan Timnas Indonesia dipastikan berkurang menghadapi ajang FIFA Series 2026.

Pasalnya, dari 41 pemain yang dipanggil pelatih John Herdman, satu nama dipastikan absen karena mengalami cedera.

Penyerang sayap Timnas yang bermain di klub Eredivisie, Excelsior, Miliano Jonathans, dipastikan batal bergabung karena mengalami cedera ACL alias Anterior Cruicate Ligament.

Cedera ini didapatkan pemain berdarah Depok itu saat membela Exelsior menghadapi Heerenveen pada laga lanjutan Eredivisie, Minggu lalu.

"Iya, ACL dia. Kan diinformasikan sampai akhir 2026 dia enggak bisa main.

Mudah-mudahan dalam proses ini bisa ini ya bisa recovery lah gitu ya," kata Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, dilansir dari Antara.

Cedera Miliano didapatkan setelah ia dilanggar oleh Hristiyan Petrov, pemain Heerenveen yang merupakan penggawa Timnas Bulgaria.

“Seperti biasa kami pasti pantau. Kayak kemarin Ole kan kami pantau juga.