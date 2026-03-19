PSSI Respons Positif John Herdman Panggil 41 Pemain, Sebut Kata Wajar
bali.jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, menilai wajar keputusan pelatih Timnas Indonesia memanggil banyak pemain dalam agenda "Garuda Calling" pertamanya.
John Herdman mendaftarkan 41 nama ke dalam skuad sementara.
Mereka akan dikerucutkan menjadi 23 pemain inti untuk memperkuat Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026.
Dari total 41 pemain tersebut, komposisinya terdiri dari 24 pemain yang merumput di BRI Super League dan 17 pemain yang berkarier di luar negeri (abroad).
"Wajar. Karena kan dia ingin tahu semua, ya kan?
Dia ingin tahu semua pemain timnas yang pernah dipanggil, wajar dia meminta semua.
Karena dia ingin, coba semua kan, ingin tahulah dia semua. Wajar banget," kata Arya Sinulingga dilansir dari Antara.
Saat ditanya mengapa pemain Timnas Indonesia dari dalam negeri begitu banyak yang menarik perhatian John Herdman, Arya Sinulingga punya alasan.
