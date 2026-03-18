Van Gastel Warning Pemain PSIM Menjelang Duel Kontra Dewa United, Keras

Rabu, 18 Maret 2026 – 21:58 WIB
Pelatih PSIM Yogyakarta Jean Paul van Gastel. Foto: PSIM

bali.jpnn.com, BANTUL - PSIM Yogyakarta meliburkan aktivitas latihan tim selama enam hari selama libur hari raya Idulfitri 1447 Hijriyah.

Periode libur ini terhitung sejak Selasa (17/3) kemarin sampai dengan Minggu (22/3) mendatang.

Pelatih Jean Paul van Gastel punya alasan memberikan jatah libur cukup panjang untuk pemain PSIM Yogyakarta menjelang laga pekan ke-26 kontra Dewa United itu.

Menurutnya, libur panjang ini penting bagi para pemain untuk berkumpul dengan keluarga masing-masing, melepas penat sebelum kembali ke lapangan dengan energi baru.

"Penting bagi mereka untuk istirahat dan berkumpul dengan keluarga.

Setelah masa libur selesai, kami akan kembali fokus bersiap menghadapi Dewa United,” ujar Jean Paul van Gastel dilansir dari laman klub.

Meski tidak memberikan instruksi secara mendetail, pelatih asal Belanda ini menekankan tanggung jawab individu kepada setiap penggawa Laskar Mataram.

Ia menuntut profesionalisme selama masa libur.

