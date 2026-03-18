JPNN.com

FIFA Series 2026: Malut United Bangga Duo Sayuri Masuk Timnas, Statistik Amazing

Rabu, 18 Maret 2026 – 21:40 WIB
bali.jpnn.com, TERNATE - Dua penggawa Malut United Yakob dan Yance Sayuri resmi masuk dalam provisional squad (skuad sementara) Timnas Indonesia untuk ajang FIFA Series 2026.

Pemanggilan duo Sayuri oleh pelatih John Herdman ini disambut hangat oleh manajemen Laskar Kie Raha.

COO Malut United Willem D. Nanlohy mengatakan pemanggilan Yakob dan Yance Sayuri bersaudara menjadi bukti kualitas sang pemain.

Baca Juga:

“Kami bangga dengan Yakob dan Yance.

Ini bukti bahwa kerja keras dan kontribusi mereka di Malut United mendapat apresiasi di level nasional," ujar Willem D. Nanlohy dilansir dari laman klub.

Peran si kembar Sayuri hampir tak tergantikan dalam formasi utama Malut United.

Baca Juga:

Statistik keduanya cukup impresif bersama Malut United dalam 25 Super League 2025-2026.

Yakob Sayuri sejauh ini mencatatkan 19 penampilan dengan torehan enam gol dan dua assist.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   FIFA Series 2026 Timnas Indonesia Malut United Yance Sayuri yakob sayuri John Herdman Timnas Bulgaria Timnas St. Kitts and Nevis Timnas Kepulauan Solomon

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU