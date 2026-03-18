FIFA Series 2026: Malut United Bangga Duo Sayuri Masuk Timnas, Statistik Amazing

bali.jpnn.com, TERNATE - Dua penggawa Malut United Yakob dan Yance Sayuri resmi masuk dalam provisional squad (skuad sementara) Timnas Indonesia untuk ajang FIFA Series 2026.

Pemanggilan duo Sayuri oleh pelatih John Herdman ini disambut hangat oleh manajemen Laskar Kie Raha.

COO Malut United Willem D. Nanlohy mengatakan pemanggilan Yakob dan Yance Sayuri bersaudara menjadi bukti kualitas sang pemain.

“Kami bangga dengan Yakob dan Yance.

Ini bukti bahwa kerja keras dan kontribusi mereka di Malut United mendapat apresiasi di level nasional," ujar Willem D. Nanlohy dilansir dari laman klub.

Peran si kembar Sayuri hampir tak tergantikan dalam formasi utama Malut United.

Statistik keduanya cukup impresif bersama Malut United dalam 25 Super League 2025-2026.

Yakob Sayuri sejauh ini mencatatkan 19 penampilan dengan torehan enam gol dan dua assist.