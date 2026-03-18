Jakmania Kecewa Kinerja Persija, Mauricio Souza Beri Pengakuan Mengejutkan

bali.jpnn.com, JAKARTA - Hasil imbang yang diperoleh Persija pada laga pekan ke-25 Super League 2025-2026 kontra Dewa United di Jakarta International Stadium (JIS), kemarin (15/3) malam, menyisakan kekecewaan yang mendalam di benak suporter.

Jakmania, sebutan suporter Persija kecewa dengan kinerja pemain yang dianggap tak maksimal saat bermain.

Akun media sosial klub pun menjadi sasaran suporter melontarkan kritik tajam.

Sejumlah pemain yang tampil underperform langsung dikuliti suporter.

Pada laga tersebut, Persija Jakarta unggul terlebih dahulu melalui Maxwell Souza menit ke-45 + 4.

Namun, Persija gagal meraih kemenangan setelah pemain Dewa United Alexis Messidoro mencetak gol ke-55.

Persija Jakarta sebenarnya memiliki kesempatan emas untuk meraih kemenangan pada penghujung waktu normal.

Macan Kemayoran mendapatkan hadiah penalti yang dieksekusi oleh Maxwell Souza, tetapi sepakannya berhasil ditepis kiper Dewa United, Sonny Stevens.