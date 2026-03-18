JPNN.com Bali Sport Bernardo Tavares Masih Terpukul Hasil Laga Terakhir Persebaya, Genjot Fisik Pemain

Bernardo Tavares Masih Terpukul Hasil Laga Terakhir Persebaya, Genjot Fisik Pemain

Rabu, 18 Maret 2026 – 10:32 WIB
Bernardo Tavares Masih Terpukul Hasil Laga Terakhir Persebaya, Genjot Fisik Pemain - JPNN.com Bali
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares masih kecewa dengan kekalahan yang dialami The Green Force kontra Borneo FC pada Sabtu (7/3) lalu. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, PERSEBAYA - Pelatih Bernardo Tavares mengakui kekalahan telak yang dialami Persebaya saat bertandang ke markas Borneo FC, Sabtu (7/3) lalu menyisakan rasa kecewa mendalam bagi tim.

Meski begitu, ia menilai momen pahit sebelum jeda kompetisi tersebut justru membangkitkan tekad para pemain The Green Force untuk berbenah.

"Kekalahan 1-5 tentu menjadi pelajaran yang berat bagi kami.

Saya percaya semua pemain ingin bangkit dan menjadi lebih kuat," ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.

Oleh karena itu, jeda kompetisi sekitar dua pekan dimanfaatkan mantan pelatih PSM Makassar itu untuk membenahi kondisi timnya.

Pelatih berkebangsaan Portugal ini ingin masa rehat ini menjadi momentum bagi para pemain untuk memulihkan tenaga sekaligus menguatkan kembali mental setelah menjalani rangkaian pertandingan yang padat.

"Kami memutuskan untuk memberikan waktu kepada para pemain sebelum kembali mempersiapkan diri.

Target kami adalah kembali lebih kuat, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental,” kata Bernardo Tavares.

Pelatih Bernardo Tavares mengakui kekalahan telak yang dialami Persebaya saat bertandang ke markas Borneo FC, Sabtu (7/3) lalu menyisakan rasa kecewa mendalam
TAGS   Bernardo Tavares Persebaya Borneo FC PSM psm makassar Super League 2025-2026 jeda kompetisi latihan fisik

