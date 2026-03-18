Rumor Transfer: Pelatih Arema FC Marcos Santos Masuk Radar Klub Brasil Guarani

Rabu, 18 Maret 2026 – 10:13 WIB
Pelatih Arema FC Marcos Santos dikabarkan masuk radar bidikan klub Serie C Liga Brasil, Guarani Futebol Clube. Foto: Instagram@aremafcofficial

bali.jpnn.com, MALANG - Masa depan pelatih Arema FC Marcos Santos kini tengah menjadi perbincangan hangat.

Berdasarkan laporan dari media Brasil, pelatih 46 tahun pemilik nama lengkap Marcos Vinícius dos Santos Gonçalves ini dikabarkan masuk radar bidikan klub Serie C Liga Brasil, Guarani Futebol Clube.

Rumor itu menyeruak pertama kali dari jurnalis asal Brasil, Lucas Rossafa.

Melalui unggahan di media sosialnya yang dikutip dari laman Wearemania, Lucas Rossafa menyebutkan bahwa manajemen Guarani Futebol Cube tengah mempertimbangkan nama Marcos Santos untuk mengisi posisi pelatih kepala.

Langkah ini diambil oleh klub berjuluk Bugre tersebut setelah upaya mereka merekrut sejumlah pelatih domestik tidak membuahkan hasil.

"Guarani (Futebol Clube) menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Marcos Santos yang saat ini bekerja di Indonesia.

Setelah gagal mendapatkan target di dalam negeri, klub mulai mencari opsi pelatih dari luar negara," tulis Lucas Rossafa.

Lucas Rossafa menyebut faktor kedekatan profesional dengan Carlos Frontini, yang pernah bekerja sama dengan Marcos di Vila Nova pada 2023, menjadi salah satu alasan kuat di balik ketertarikan ini.

