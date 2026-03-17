Timnas Kumpul Setelah Lebaran, PSSI Ubah Rute Penerbangan Jay Idzes Dkk

bali.jpnn.com, JAKARTA - FIFA Series 2026 sudah di depan mata.

Berdasar jadwal yang dirilis FIFA, ajang yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) bergulir pada 27 dan 30 Maret 2026 mendatang.

Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga mengatakan penggawa Timnas Indonesia dijadwalkan berkumpul setelah hari raya Idulfitri.

Langkah ini diambil guna memberikan kesempatan bagi para pemain muslim untuk merayakan momen Lebaran bersama keluarga.

"Ya, pastinya setelah Lebaran," ujar Arya Sinulingga dilansir dari Antara.

Arya Sinulingga mengatakan pemain Timnas Indonesia yang bermain di luar negeri, khususnya dari Eropa, ada skema khusus yang disiapkan.

Menurut Arya Sinulingga, PSSI sudah menyiapkan skema keberangkatan yang lebih aman untuk Jay Idzes dan lainnya.

Langkah ini diambil untuk mengantisipasi dampak eskalasi konflik di Timur Tengah setelah pecahnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.