Timnas Kumpul Setelah Lebaran, PSSI Ubah Rute Penerbangan Jay Idzes Dkk

JPNN.com

Selasa, 17 Maret 2026 – 21:59 WIB
Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes siap memperkuat skuad Garuda di ajang FIFA Series 2026. Foto : Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, JAKARTA - FIFA Series 2026 sudah di depan mata.

Berdasar jadwal yang dirilis FIFA, ajang yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) bergulir pada 27 dan 30 Maret 2026 mendatang.

Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga mengatakan penggawa Timnas Indonesia dijadwalkan berkumpul setelah hari raya Idulfitri.

Baca Juga:

Langkah ini diambil guna memberikan kesempatan bagi para pemain muslim untuk merayakan momen Lebaran bersama keluarga.

"Ya, pastinya setelah Lebaran," ujar Arya Sinulingga dilansir dari Antara.

Arya Sinulingga mengatakan pemain Timnas Indonesia yang bermain di luar negeri, khususnya dari Eropa, ada skema khusus yang disiapkan.

Baca Juga:

Menurut Arya Sinulingga, PSSI sudah menyiapkan skema keberangkatan yang lebih aman untuk Jay Idzes dan lainnya.

Langkah ini diambil untuk mengantisipasi dampak eskalasi konflik di Timur Tengah setelah pecahnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Timnas Indonesia FIFA Series 2026 John Herdman Jay Idzes rute penerbangan PSSI Lebaran Idulfitri Timnas St. Kitts and Nevis Timnas Bulgaria

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU