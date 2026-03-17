JPNN.com Bali Sport Johnny Jansen Respons Pemanggilan Jens Raven di Skuad Timnas Indonesia

Johnny Jansen Respons Pemanggilan Jens Raven di Skuad Timnas Indonesia

Selasa, 17 Maret 2026 – 06:30 WIB
Johnny Jansen Respons Pemanggilan Jens Raven di Skuad Timnas Indonesia - JPNN.com Bali
Striker Bali United Jens Raven masuk skuad Timnas Indonesia proyeksi FIFA Series 2026. Foto: PSSI

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kejutan terjadi dalam pemanggilan 41 pemain Timnas Indonesia untuk ajang FIFA Series 2026.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman secara resmi menyertakan Jens Raven sebagai satu-satunya penggawa Bali United dalam daftar tersebut.

Keputusan ini langsung disambut hangat oleh pelatih Bali United, Johnny Jansen.

Johnny Jansen menilai pemanggilan Jens Raven yang berposisi sebagai penyerang adalah langkah tepat bagi karier sang penyerang dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi klub di tengah persiapan agenda perdana pelatih baru skuad Garuda.

"Ya, situasi yang bagus Jens Raven bisa masuk dalam seleksi pemain yang akan membela Timnas Indonesia.

Saya berharap dia bisa masuk skuad utama karena akan membantu meningkatkan karier profesionalnya dan menjadi hal positif untuk Bali United sendiri," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Dari 41 pemain yang dipanggil John Herdman, jumlahnya akan dipangkas menjadi skuad final menjelang pertandingan yang bakal digelar pada 27 dan 30 Maret 2026 di Jakarta.

Ajang FIFA Series 2026 berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Johnny Jansen menilai pemanggilan Jens Raven adalah langkah tepat bagi karier sang penyerang dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi klub
  1. Johnny Jansen Respons Pemanggilan Jens Raven di Skuad Timnas Indonesia - JPNN.com Bali
    Johnny Jansen Respons Pemanggilan Jens Raven di Skuad Timnas Indonesia
