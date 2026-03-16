Rumput JIS Jadi Bahan Kritik Mauricio Souza, Sebut Persija Lebih Layak Menang

bali.jpnn.com, JAKARTA - Mauricio Souza tak puas dengan hasil imbang yang diperoleh Persija pada laga pekan ke-25 Super League 2025-2026 kontra Dewa United di Jakarta International Stadium (JIS), kemarin (15/3) malam.

Mauricio Souza menilai pertandingan tersebut tidak berlangsung dalam kondisi yang ideal.

Menurut Mauricio Souza, kualitas lapangan mengganggu cara bermain kedua tim.

“Saya rasa pertandingan malam ini tidak berjalan ideal.

Kedua tim memiliki kualitas teknis yang baik di lapangan.

Sebelumnya saya sudah mengatakan tentang kualitas Dewa United, tetapi jika kalian menganalisis pertandingan ini, tidak banyak peluang gol yang tercipta dari kedua tim.

Hal itu terjadi karena kondisi lapangan. Itulah yang terjadi dalam pertandingan ini,” ujar Mauricio Souza dilansir dari laman klub.

Pada laga tersebut, Persija unggul terlebih dahulu melalui Maxwell Souza menit ke-45 + 4.