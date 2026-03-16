Rumput JIS Jadi Bahan Kritik Mauricio Souza, Sebut Persija Lebih Layak Menang

Senin, 16 Maret 2026 – 15:17 WIB
Pelatih Mauricio Souza tak puas dengan hasil imbang yang diperoleh Persija pada laga pekan ke-25 Super League 2025-2026 kontra Dewa United di Jakarta International Stadium (JIS), kemarin (15/3) malam.

bali.jpnn.com, JAKARTA - Mauricio Souza tak puas dengan hasil imbang yang diperoleh Persija pada laga pekan ke-25 Super League 2025-2026 kontra Dewa United di Jakarta International Stadium (JIS), kemarin (15/3) malam.

Mauricio Souza menilai pertandingan tersebut tidak berlangsung dalam kondisi yang ideal.

Menurut Mauricio Souza, kualitas lapangan mengganggu cara bermain kedua tim.

“Saya rasa pertandingan malam ini tidak berjalan ideal.

Kedua tim memiliki kualitas teknis yang baik di lapangan.

Sebelumnya saya sudah mengatakan tentang kualitas Dewa United, tetapi jika kalian menganalisis pertandingan ini, tidak banyak peluang gol yang tercipta dari kedua tim.

Hal itu terjadi karena kondisi lapangan. Itulah yang terjadi dalam pertandingan ini,” ujar Mauricio Souza dilansir dari laman klub.

Pada laga tersebut, Persija unggul terlebih dahulu melalui Maxwell Souza menit ke-45 + 4.

BERITA TERKAIT

  1. Jadwal Super League: Persija vs Dewa United, Borneo FC kontra Persib, Big Match - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija vs Dewa United, Borneo FC kontra Persib, Big Match

  2. Kiper M Riyandi Terkapar saat Lawan Bali United, Dokter Tim Persis Buka Suara - JPNN.com Bali

    Kiper M Riyandi Terkapar saat Lawan Bali United, Dokter Tim Persis Buka Suara

  3. Persis Rugi Besar Setelah Bungkam Bali United, Denda Komdis PSSI Naik Berlipat - JPNN.com Bali

    Persis Rugi Besar Setelah Bungkam Bali United, Denda Komdis PSSI Naik Berlipat

    4. Berita Bali United Lainnya

