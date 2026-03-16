JPNN.com

Klasemen Super League Setelah 2 Laga Big Match Berakhir Imbang, Papan Atas Panas

Senin, 16 Maret 2026 – 14:58 WIB
Penyerang Persija Maxwell Souza berselebrasi seusai menjebol gawang Dewa United di JIS kemarin malam. Foto: Persija

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah dua laga tunda bergulir di dua tempat berbeda kemarin.

Persija menantang Dewa United di Jakarta International Stadium (JIS) dan Borneo FC melawan Persib di Stadion Segiri, Samarinda.

Yang menarik, dua laga big match yang mempertemukan tiga tim papan atas dan satu tim papan tengah berakhir imbang dengan skor identik 1 – 1.

Baca Juga:

Persija yang unggul dahulu melalui Maxwell Souza menit ke-45 + 4 gagal meraih kemenangan setelah pemain Dewa United Alexis Messidoro mencetak gol ke-55.

Hal sama terjadi di Stadion Segiri.

Persib yang unggul terlebih dahulu pada menit ke-14 melalui Adam Alis, pulang ke Bandung dengan gigit jari setelah tuan rumah Borneo FC berhasil mencetak gol penyama kedudukan melalui Mariano Peralta menit ke-84 dari titik putih.

Baca Juga:

Hasil ini tidak mempengaruhi posisi klasemen empat tim.

Namun, hasil ini membuat papan atas klasemen Super League 2025-2026 memanas lantaran tiga tim, Persib, Borneo FC dan Persija saling sikut untuk menuju tangga juara musim ini.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Klasemen Super League 2025-2026 Persija Persib Dewa United Borneo FC Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU