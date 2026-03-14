Jadwal Super League: Persija vs Dewa United, Borneo FC kontra Persib, Big Match

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pekan ke-26 kompetisi Super League 2025-2026 dijadwalkan bergulir kembali mulai Minggu (15/3) besok dan awal April 2026 mendatang.

Yang membedakan dengan laga pekan sebelumnya, pertandingan minggu ke-26 digelar dalam waktu berbeda yang cukup panjang.

Pada laga Minggu (15/3) besok, ada dua pertandingan yang digelar dalam suasana puasa Ramadan 2026 di dua tempat berbeda.

Yang menarik dua-duanya adalah laga tunda. Kedua kesebelasan dijadwalkan menggelar pertandingan pada pukul 20.30 WITA.

Persija dijadwalkan menjamu Dewa United di Jakarta International Stadium (JIS), sementara Borneo FC menantang pemuncak klasemen Super League 2025-2026, Persib Bandung di Stadion Segiri, Samarinda.

Laga ini menjadi penentu, khususnya tiga tim, Persib, Borneo FC dan Persija untuk memuncaki klasemen Super League.

Persib sementara berada di puncak klasemen dengan 57 poin, disusul Borneo FC dengan 53 poin, sementara Persija di posisi ketiga dengan 51 poin.

Dewa United di peringkat kesembilan dengan 33 poin.