Kiper M Riyandi Terkapar saat Lawan Bali United, Dokter Tim Persis Buka Suara

Sabtu, 14 Maret 2026 – 18:55 WIB
Kiper Persis Muhammad Riyandi dibawa masuk ke mobil ambulans setelah terkapar di lapangan seusai benturan dengan pemain Bali United di Stadion Manahan, Solo, Kamis (12/3) lalu. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, SOLO - Persis berhasil meraih tiga poin pada laga terakhir pekan ke-25 Super League 2025-2026 kontra Bali United di Stadion Manahan, Solo, Kamis (12/3) malam.

Persis berhasil mengalahkan Bali United dengan skor telak 3 – 0.

Mantan penyerang Persebaya Dejan Tumbas menjadi pembuka jalan Persis Solo meraih kemenangan telak atas Bali United setelah mencetak gol menit ke-32.

Persis makin di atas angin setelah Bruno Gomes mencetak brace ke gawang Mike Houptmeijer menit ke-41 dan 90 + 10.

Meski menang telah, Persis merugi karena kehilangan kiper Muhammad Riyandi pada laga tersebut.

Kiper bernomor punggung 1 itu harus ditarik keluar karena mengalami cedera setelah bertabrakan ketika mengamankan bola.

Posisi Muhammad Riyandi akhirnya digantikan kiper Vukasin Vranes. Apa yang sebenarnya terjadi?

Dokter tim Persis dr Iwan Wahyu Utomo mengatakan Muhammad Riyandi harus segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis karena ada kecurigaan cedera di bagian kepala.

