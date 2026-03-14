Persis Rugi Besar Setelah Bungkam Bali United, Denda Komdis PSSI Naik Berlipat

Sabtu, 14 Maret 2026 – 17:41 WIB
Stadion Manahan, Solo, kandang Persis. Persis Solo rugi besar setelah menang besar kontra Bali United gegara sanksi denda yang dijatuhkan Komdis PSSI. Foto: Persis Solo

bali.jpnn.com, SOLO - Penggawa Persis Solo semringah seusai menggilas Bali United pada laga terakhir pekan ke-25 Super League 2025-2026 di Stadion Manahan, Kamis (12/3) malam lalu.

Persis berhasil membungkam Bali United dengan skor telak 3 – 0, berkat gol Dejan Tumbas dan Bruno Gomes yang mencetak brace pada pertandingan tersebut.

Kemenangan itu sekaligus mengantarkan Persis Solo keluar dari zona degradasi setelah berbulan-bulan setia menghuni dasar klasemen.

Namun, baru sehari tersenyum semringah, kabar duka datang dari PSSI.

Komisi Disiplin (Komdis) PSSI dalam sidang terbarunya memutuskan sanksi denda dan teguran kepada Persis buntut laga pekan ke-24 Super League kontra Persijap, Kamis (5/3) malam lalu di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara.

Sanksi pertama merujuk SK Komdis PSSI No. 198/L1/SK/KD-PSSI/III/2026.

“Persis didenda sebesar Rp 25 juta terkait kehadiran suporter sebagai tim tamu,” tulis Komdis PSSI dalam putusannya.

Persis Solo terbukti melanggar Pasal 5 ayat (7) dan ayat (11) Regulasi Super League 2025-2026.

Persis Solo merugi sesuai mengalahkan Bali United setelah Komdis PSSI menjatuhkan denda berlipat kepada Laskar Sambernyawa
