JPNN.com

Gelandang Asing Bali United Bikin Pengakuan Mengejutkan Setelah Keok dari Persis

Sabtu, 14 Maret 2026 – 05:08 WIB
Gelandang asing Bali United Tim Receveur kecewa dengan kekalahan yang dialami timnya saat keok dari Persis di Stadion Manahan, Solo, Kamis (12/3) lalu. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, SOLO -
Kekalahan telak Bali United dari tuan rumah Persis Solo pada laga terakhir pekan ke-25 Super League 2025-2026 memicu kemarahan suporter.

Mereka tak puas dengan kinerja pemain Bali United yang terlihat kebingungan saat berada di dalam lapangan menghadapi tim penghuni zona degradasi.

Yang menarik, pemain Bali United rupanya menyadari ada yang salah dengan permainan mereka sendiri saat dibungkam Persis Solo 0 – 3.

Baca Juga:

“Kami masih kurang konsisten musim ini.

Kami pekan lalu berhasil menang (dari Arema FC), tetapi pekan ini kembali kalah (dari Persis Solo),” ujar gelandang asing Bali United Tim Receveur dilansir dari laman klub.

Yang jelas, mantan pemain klub Eredivisie, Almere City, ini kecewa dengan performa timnya yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan saat latihan.

Baca Juga:

Padahal, sebelum laga, pemain dan tim pelatih telah mempelajari dan menganalisis kekuatan dan kelemahan Persis.

Namun, apa yang sudah dipersiapkan selama latihan tidak berjalan dengan sesuai rencana awal.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   gelandang Tim Receveur bali united Persis persis solo Persis vs Bali United gelandang asing Persis Solo vs Bali United Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU