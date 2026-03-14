Johnny Jansen Marah Besar, Pemain Bali United tak Punya Mental Pemenang

bali.jpnn.com, SOLO - Johnny Jansen tak bisa menyembunyikan amarahnya saat Bali United takluk dari tuan rumah Persis Solo pada laga terakhir pekan ke-25 Super League 2025-2026 di Stadion Manahan, Kamis (12/3) malam lalu.

Menurut Johnny Jansen, ada masalah besar dalam skuad Bali United yang terlihat pada laga penting itu, yakni mental pemenang.

Mantan pelatih PEC Zwolle di Eredivisie itu tak melihat mental tersebut ada pada pemainnya saat beradu dengan Laskar Sambernyawa.

“Iya, saya pikir pemain harus memiliki mental pemenang, tetapi saya tidak melihat itu di pertandingan ini,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Bali United kalah telak dari tuan rumah Persis Solo setelah menelan kekalahan 0 – 3.

Mantan striker Persebaya Dejan Tumbas menjadi pembuka awal luka Bali United setelah mencetak gol pada menit ke-32.

Bali United kian terbenam setelah Bruno Gomes mencetak brace pada menit ke-41 dan 90 + 10.

Bagi Johnny Jansen, mental tak mengenal kata menyerah sebenarnya telah ditunjukkan para pemainnya pada sesi latihan.