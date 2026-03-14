JPNN.com

Johnny Jansen Marah Besar, Pemain Bali United tak Punya Mental Pemenang

Sabtu, 14 Maret 2026 – 04:51 WIB
Pelatih Bali United Johnny Jansen marah besar setelah anak asuhnya kalah telak dari Persis Solo di Stadion Manahan, Kamis (12/3) lalu. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, SOLO - Johnny Jansen tak bisa menyembunyikan amarahnya saat Bali United takluk dari tuan rumah Persis Solo pada laga terakhir pekan ke-25 Super League 2025-2026 di Stadion Manahan, Kamis (12/3) malam lalu.

Menurut Johnny Jansen, ada masalah besar dalam skuad Bali United yang terlihat pada laga penting itu, yakni mental pemenang.

Mantan pelatih PEC Zwolle di Eredivisie itu tak melihat mental tersebut ada pada pemainnya saat beradu dengan Laskar Sambernyawa.

Baca Juga:

“Iya, saya pikir pemain harus memiliki mental pemenang, tetapi saya tidak melihat itu di pertandingan ini,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Bali United kalah telak dari tuan rumah Persis Solo setelah menelan kekalahan 0 – 3.

Mantan striker Persebaya Dejan Tumbas menjadi pembuka awal luka Bali United setelah mencetak gol pada menit ke-32.

Baca Juga:

Bali United kian terbenam setelah Bruno Gomes mencetak brace pada menit ke-41 dan 90 + 10.

Bagi Johnny Jansen, mental tak mengenal kata menyerah sebenarnya telah ditunjukkan para pemainnya pada sesi latihan.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Johnny Jansen bali united Persis persis solo Persis vs Bali United Persis Solo vs Bali United mental pemain Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Gelandang Asing Bali United Bikin Pengakuan Mengejutkan Setelah Keok dari Persis - JPNN.com Bali

    Gelandang Asing Bali United Bikin Pengakuan Mengejutkan Setelah Keok dari Persis

  2. Johnny Jansen Marah Besar, Pemain Bali United tak Punya Mental Pemenang - JPNN.com Bali
    Johnny Jansen Marah Besar, Pemain Bali United tak Punya Mental Pemenang
  3. Milo Pakai Taktik Berbeda saat Persis Bungkam Bali United, Bikin Lawan Bingung - JPNN.com Bali

    Milo Pakai Taktik Berbeda saat Persis Bungkam Bali United, Bikin Lawan Bingung

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU