Milo Pakai Taktik Berbeda saat Persis Bungkam Bali United, Bikin Lawan Bingung

bali.jpnn.com, SOLO - Pelatih Persis Milomir Seslija mengaku puas dengan performa anak asuhnya setelah menumbangkan Bali United pada laga terakhir pekan ke-25 Super League 2025-2026 tiga gol tanpa balas di Stadion Manahan, Solo, Kamis (12/3) malam.

Milo, sapaan akrabnya, menyebut kerja keras menjadi kunci utama Laskar Sambernyawa mengamankan poin penuh dari Bali United.

"Bali United adalah tim yang sangat berbahaya, tetapi kami bermain sangat bagus dan bisa meraih tiga poin,” ujar Milomir Seslija dilansir dari laman klub.

Milomir Seslija tak asal berkomentar.

Menurut pelatih berkebangsaan Bosnia ini, pada babak pertama, Persis Solo tampil mendominasi dan berhasil memaksimalkan peluang menjadi dua gol indah yang dicetak Dejan Tumbas menit ke-32 dan Bruno Gomes menit ke-41.

Memasuki babak kedua, strategi Persis berubah, lebih banyak menjadi serangan balik daripada bermain agresif.

Taktik ini terbukti terbukti efektif menambah keunggulan sekaligus menjaga gawang tetap clean sheet.

Gol terakhir Persis Solo dicetak Bruno Gomes pada menit ke-90 + 10.