Statistik tak Masuk Akal Bali United saat Digilas Persis, Taktik Johnny Jansen Aneh

bali.jpnn.com, SOLO - Bali United gagal melanjutkan tren positif kala menghadapi Persis pada laga terakhir pekan ke-25 Super League 2025-2026 di Stadion Manahan, Solo, kemarin (12/3) malam.

Meski mendominasi sepanjang pertandingan, Bali United takluk dari tuan rumah Persis Solo dengan skor telak 0 – 3.

Mantan penyerang Persebaya Dejan Tumbas menjadi pembuka jalan Persis Solo meraih kemenangan telak atas Bali United.

Penyerang asal Serbia itu berhasil membobol gawang Mike Houtptmeijer pada menit ke-32.

Persis Solo makin di atas angin setelah Bruno Gomes mencetak gol kedua untuk Laskar Sambernyawa pada menit ke-41.

Meski digempur lini serang Bali United, Persis Solo justru bisa menambah satu gol lagi pada menit ke-90 + 10 melalui Bruno Gomes.

Kekalahan ini terasa aneh lantaran statistik menunjukkan pertandingan kemarin malam berpihak ke Bali United.

Sepanjang laga, penguasaan bola Bali United yang memiliki market value Rp 100 miliar mencapai 51 persen, sementara Persis hanya 49 persen.