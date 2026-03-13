JPNN.com

Jumat, 13 Maret 2026 – 04:21 WIB
Klasemen Super League Setelah Persis Gasak Bali United: Goodbye Zona Degradasi
Pemain Persis Solo merayakan kemenangan telak tim atas Bali United 3 - 0 di Stadion Manahan, kemarin (12/3) malam. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, SOLO - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah pertandingan terakhir pekan ke-25 bergulir kemarin (12/3) malam.

Pada laga yang berlangsung di Stadion Manahan, Persis Solo sukses membungkam Bali United dengan skor telak 3 – 0.

Mantan penyerang Persebaya Dejan Tumbas menjadi pembuka jalan Persis Solo meraih kemenangan telak atas Bali United.

Penyerang asal Serbia itu berhasil membobol gawang Mike Houtptmeijer pada menit ke-32.

Persis Solo makin di atas angin setelah Bruno Gomes mencetak gol kedua untuk Laskar Sambernyawa pada menit ke-41.

Meski digempur lini serang Bali United, Persis Solo justru bisa menambah satu gol lagi pada menit ke-90 + 10 melalui Bruno Gomes.

Berkat kemenangan ini, Persis Solo akhirnya bisa mengucapkan good bye Zona Degradasi setelah berbulan-bulan menghuni dasar klasemen.

Persis Solo berhasil melompat dari peringkat ke-18 ke posisi 15 klasemen Super League 2025-2026 dengan 20 poin, hasil dari empat kali menang, delapan kali seri dan 13 kali kalah.

