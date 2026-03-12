Persis Solo Gasak Bali United 3 – 0, Eks Striker Persebaya Jadi Pembuka Jalan

JPNN.com

Kamis, 12 Maret 2026 – 22:46 WIB
Penyerang Bali United Boris Kopitovic berduel dengan pemain Persis di Stadion Manahan, Solo, Kamis (12/3) malam. Bali United takluk dari Persis Solo dengan skor 0 - 3. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, SOLO - Ambisi Persis Solo meraih tiga poin pada laga terakhir pekan ke-25 Super League 2025-2026 kontra Bali United akhirnya terwujud.

Pada laga yang berlangsung di Stadion Manahan, Persis Solo sukses membungkam Bali United dengan skor telak 3 – 0.

Mantan penyerang Persebaya Dejan Tumbas menjadi pembuka jalan Persis Solo meraih kemenangan telak atas Bali United.

Penyerang asal Serbia itu berhasil membobol gawang Mike Houtptmeijer pada menit ke-32.

Persis Solo makin di atas angin setelah Bruno Gomes mencetak gol kedua untuk Laskar Sambernyawa pada menit ke-41.

Pada babak kedua, pelatih Bali United Johnny Jansen melakukan taktik pergantian pemain untuk menambah daya gedor skuad Serdadu Tridatu.

Pelatih Persis Solo Milomir Seslija tak mau kalah dengan melakukan taktik serupa.

Jual beli serangan pun terjadi pada babak kedua.

Ambisi Persis Solo meraih tiga poin pada laga terakhir pekan ke-25 Super League 2025-2026 kontra Bali United akhirnya terwujud setelah menang 3 - 0
