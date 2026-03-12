Diego Campos Tebar Ancaman, Siap Melumat Persis Seperti Membungkam Arema FC

bali.jpnn.com, SOLO - Penyerang sayap Bali United Diego Campos mengaku dalam motivasi tinggi menjelang laga pekan ke-25 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Persis di Stadion Manahan, Solo, Kamis (12/3) malam.

Menurut Diego Campos, kemenangan Bali United kontra Arema FC pekan lalu mengangkat motivasi pemain untuk melanjutkan tren positif.

Diego Campos bermain 45 menit pekan lalu, memberikan satu assist dan satu gol bagi kemenangan Bali United 3-4 atas tuan rumah Arema FC.

Pemain Timnas Kosta Rika ini pun mengaku punya feeling yang bagus menjelang duel penting ini.

“Situasi kami baik dengan feeling yang baik pula atas hasil dengan Arema pekan lalu.

Kami dari pemain ingin menjaga hasil positif itu dengan berusaha di pertandingan ini melawan Persis Solo dan bisa merah tiga poin kemenangan," ujar Diego Campos.

Diego Campos menjadi pemain baru yang direkrut Bali United pada bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 bersama Teppei Yachida dan Yusuf Meilana.

Diego Campos menjadi pemain termahal Bali United bersama Teppei Yachida dan Thijmen Goppel dengan market value Rp 10,43 miliar.