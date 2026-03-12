Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persis vs Bali United: Siapa Jadi Pemenang?

bali.jpnn.com, SOLO - Duel big match terakhir pekan ke-25 Super League 2025-2026 kembali tersaji Kamis (12/3) malam ini di Stadion Manahan, Solo.

Tuan rumah Persis Solo dijadwalkan menantang tim tamu Bali United pada pukul 20.30 WIB atau 21.30 WITA.

Laga ini menjadi penentu nasib kedua kesebelasan di papan klasemen setelah pada pertandingan terakhir meraih hasil berbeda.

Persis Solo bermain imbang kontra Persijap di Stadion Bumi Kartini, sementara Bali United meraih kemenangan atas Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang.

Bagi Anda yang tidak bisa datang ke Stadion Manahan, Solo, tak perlu khawatir.

Anda bisa menyaksikan laga secara live di Indosiar dan Vidio.

Kedua kesebelasan pada leg pertama yang berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, 23 November 2025 lalu bermain imbang dengan skor 0 – 0.

Oleh karena itu, laga malam ini diprediksi berjalan seru dan menarik karena kedua kesebelasan sama-sama mengincar kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.