Bali United Siap Tempur, Johnny Jansen Incar Tiga Poin Sebelum Libur Kompetisi

Kamis, 12 Maret 2026 – 06:15 WIB
Johnny Jansen percaya diri menyambut laga terakhir pekan ke-25 Super League 2025-2026 antara Bali United kontra tuan rumah Persis di Stadion Manahan, Solo, Kamis (12/3) malam. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, SOLO - Johnny Jansen percaya diri menyambut laga terakhir pekan ke-25 Super League 2025-2026 antara Bali United kontra tuan rumah Persis di Stadion Manahan, Solo, Kamis (12/3) malam.

Kemenangan Bali United atas Arema FC pekan lalu mengangkat moral dan motivasi skuad Serdadu Tridatu untuk melanjutkan tren positif sebelum kompetisi jeda karena perayaan Hari Raya Idulfitri.

"Persiapan kami bagus untuk laga ini.

Saya senang dengan kemenangan atas Arema FC pekan lalu dan semoga bisa berlanjut (saat melawan Persis),” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Meski waktu persiapan tergolong singkat, mantan pelatih PEC Zwolle ini tetap optimistis dengan kematangan skuadnya.

Ia percaya Ricky Fajrin Cum sius mampu memetik poin berbekal hasil latihan yang dijalani dalam sepekan terakhir.

“Walaupun jadwal cukup padat dengan perjalanan tandang, kami sudah siap untuk menghadapi Persis Solo,” kata Johnny Jansen.

Jo Jansen juga menjelaskan perbedaan melatih di Belanda dan Indonesia.

