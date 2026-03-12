Statisik Gila Persijap saat Tahan Imbang PSIM, Efektif Meski Bermain Buruk

bali.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta gagal memanfaatkan status tuan rumah untuk mencetak tiga poin saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Sultan Agung, Bantul, kemarin (11/3) malam.

Pada laga pekan ke-25 kemarin, kedua kesebelasan yang bermain terlalu berhati-hati mengakhiri pertandingan dengan skor imbang 2 – 2.

Persijap Jepara mampu mencetak gol cepat melalui Borja Martinez menit ke-3.

Namun, PSIM Yogyakarta mampu bangkit dengan mencetak dua gol pada babak pertama melalui Ezequiel Vidal menit ke-16 dan Ze Valente menit ke-37.

Sayang kemenangan di depan mata buyar, setelah pemain Persijap Iker Guarrotxena berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-64.

Hasil imbang ini tidak menguntungkan bagi tuan rumah PSIM Yogyakarta, tetapi berpihak ke Laskar Kalinyamat.

Pasalnya, sepanjang laga Laskar Mataram mendominasi pertandingan dibandingkan tim tamu, Persijap Jepara.

Dilansir dari akun Liga1match, PSIM Yogyakarta menguasai laga dengan ball possesion mencapai 60 persen, sementara Persijap hanya 40 persen.