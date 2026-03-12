Klasemen Super League Setelah PSIM vs Persijap Imbang, Papan Bawah Panas

JPNN.com

Pemain Persijap dan PSIM Yogyakarta terlibat duel udara di Stadion Sultan Agung, Bantul, kemarin (11/3) malam. Kedua kesebelasan mengakhiri pertandingan dengan skor 2 - 2. Foto: Instagram @persijap_jepara

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 kembali bergerak dinamis setelah satu laga bergulir di Stadion Sultan Agung, Bantul, kemarin (11/3) malam.

Tuan rumah PSIM Yogyakarta gagal memanfaatkan status laga kandang untuk meraih tiga poin setelah dipaksa tim tamu Persijap Jepara bermain imbang 2 – 2.

Persijap Jepara mampu mencetak gol cepat melalui Borja Martinez menit ke-3.

Namun, PSIM Yogyakarta mampu bangkit dengan mencetak dua gol pada babak pertama melalui Ezequiel Vidal menit ke-16 dan Ze Valente menit ke-37.

Sayang kemenangan di depan mata buyar, setelah pemain Persijap Iker Guarrotxena berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-64.

Hasil imbang ini membuat klasemen Super League 2025-2026 kian panas.

Tim penghuni papan bawah saling sikut agar tidak terdampar di zona degradasi.

Persijap yang berbulan-bulan berada di dasar klasemen kini merangkak naik menjauh dari zona degradasi setelah mengumpulkan 21 poin dari 25 kali bertanding.

