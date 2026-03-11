Bek Persis Luka Dumancic Incar Kemenangan Kedua, Sentil Laga Kontra Persik

bali.jpnn.com, SOLO - Persis Solo mengincar hasil maksimal pada laga pekan ke-25 Super League 2025-2026 kontra Bali United di Stadion Manahan, Kamis (12/3) besok.

Bek tengah Persis Luka Dumancic memastikan para pemain akan memberikan penampilan terbaik di laga besok.

Pesepak bola asal Kroasia ini yakin dengan persiapan yang sudah dilakukan, Persis Solo bisa kembali meraih kemenangan besok di kandang.

“Kami melakukan persiapan yang bagus.

Tim pelatih telah menyiapkan taktikal yang baik di sesi latihan,” ujar Luka Dumancic dilansir dari laman klub.

Persis Solo meraih hasil apik pada lima laga terakhir.

Persis mengantongi tujuh poin dalam lima laga, dengan perincian sekali menang dari Persik Kediri dan empat pertandingan berakhir seri kala melawan PSIM, Madura United, PSBS Biak dan Persijap.

Dalam lima laga tersebut, Persis hanya sekali menang di Stadion Manahan, Solo, saat mengalahkan Persik Kediri pada 1 Maret 2026 lalu dengan skor 2 – 1.