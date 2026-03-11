Milomir Seslija Puji Habis-habisan, Sebut Transisi Bali United Mematikan

bali.jpnn.com, SOLO - Milomir Seslija memprediksi laga Persis kontra Bali United pada laga pekan ke-25 Super League 2025-2026 di Stadion Manahan, Solo, Kamis (12/3) besok akan menjadi duel sengit yang menguras energi.

Juru taktik asal Bosnia ini secara terbuka menaruh rasa hormat pada kualitas skuad Bali United yang dinilainya memiliki komposisi pemain muda dan taktik yang berbahaya.

"Bali United adalah tim yang sangat berbahaya secara taktikal.

Mereka punya transisi yang baik dan pemain muda yang berkualitas," ujar Milomir Seslija dilansir dari laman klub.

Meski mengakui keunggulan Bali United, Milo, sapaan akrabnya, menegaskan Persis Solo tidak akan gentar.

Milo tidak akan membiarkan Bali United mendominasi.

Berbekal evaluasi dari pertandingan melawan Persijap, Persis Solo kini tampil dengan wajah baru yang lebih siap secara mental dan taktik.

"Saya ingin pemain memegang kendali.