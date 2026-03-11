Milomir Seslija Tebar Ancaman, Persis Wajib Petik Tiga Poin dari Bali United

bali.jpnn.com, SOLO - Milomir Seslija memastikan Persis Solo memasang target tiga poin saat menghadapi Bali United pada laga pekan ke-25 Super League 2025-2026 di Stadion Manahan, Kamis (12/3) besok.

Milo – sapaan akrabnya sangat percaya diri bisa meraih kemenangan setelah anak asuhnya meraih hasil apik pada lima laga terakhir.

Persis mengantongi tujuh poin dalam lima laga, dengan perincian sekali menang dari Persik Kediri dan empat pertandingan berakhir seri kala melawan PSIM, Madura United, PSBS Biak dan Persijap.

Milo sangat percaya diri karena persiapan Laskar Sambernyawa dalam sepekan terakhir sangat intensif.

Para pemain menunjukan perkembangan dalam sesi latihan yang dilakukan.

Pelatih berkebangsaan Bosnia ini yakin dengan persiapan tim yang maksimal, Persis Solo bisa mendapatkan hasil maksimal di depan pendukungnya sendiri.

“Kondisi pemain cukup baik. Dan untuk pertandingan besok, saya meminta kepada pemain untuk tenang agar dapat mengontrol pertandingan,” ujar Milomir Seslija dilansir dari laman klub.

“Saya sudah menyiapkan taktikal dengan baik di dalam latihan untuk menghadapi laga ini,” imbuh Milomir Seslija.