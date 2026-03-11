Persijap Merugi, Dua Pemain Pilar Absen Kontra PSIM, Mario Lemos Putar Otak

bali.jpnn.com, YOGYAKARTA - Persijap Jepara rugi besar menjelang laga pekan ke-25 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Rabu (11/3) malam.

Laskar Kalinyamat tak bisa diperkuat dua pilar andalan, gelandang bertenaga kuda, Wahyudi Hamisi dan bek asing Jose Luis Espinosa Arroyo alias Rubio.

Wahyudi Hamisi harus absen karena akumulasi kartu kuning, sementara Rubio mendapat kartu merah saat Persijap menghadapi Persis pada laga pekan ke-24 Super League, Kamis (4/3) lalu.

Absennya dua pemain tersebut membuat lini tengah dan pertahanan Persijap mengalami perubahan.

Pelatih Persijap, Mario Lemos harus memutar otak untuk menjaga keseimbangan timnya.

“Adanya pemain yang absen, dalam sepakbola itu adalah hal yang biasa akibat kartu kuning, kartu merah atau cedera.

Namun, kami datang dengan fokus penuh.

Kami akan coba untuk mendapatkan poin karena itu yang kami butuhkan,” kata Mario Lemos dilansir dari laman I.League.