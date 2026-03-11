Paul Munster Tak Peduli Hujan Kartu Merah, Puji Kegigihan 9 Pemain Arema FC

JPNN.com

Rabu, 11 Maret 2026 – 10:59 WIB
Pelatih Paul Munster tak mempedulikan tingginya tensi pertandingan antara Bhayangkara FC (BFC) kontra Arema FC pada laga pekan ke-25 Super League 2025-2026 di Stadion Pemuda, Lampung, kemarin (10/3) malam. Bagi Paul Munster, yang penting Bhayangkara FC menang. Foto: Instagram @bhayangkarafc

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Pelatih Paul Munster tak mempedulikan tingginya tensi pertandingan antara Bhayangkara FC (BFC) kontra Arema FC pada laga pekan ke-25 Super League 2025-2026 di Stadion Pemuda, Lampung, kemarin (10/3) malam.

Wasit Yudai Yamamoto terpaksa beberapa kali menghentikan pertandingan karena terjadi insiden fisik antarpemain kedua kesebelasan.

Pengadil lapangan asal Jepang itu bahkan mengeluarkan dua kartu merah untuk pemain Arema FC setelah ada pelanggaran keras.

Pablo Oliviera mendapat kartu merah pada menit akhir babak pertama, tepatnya menit ke-45 + 8, sementara striker Dalverto Luan terpaksa keluar lapangan setelah menerima kartu yang sama menit ke-70.

“Saya tak peduli, yang paling penting adalah tiga poin.

Ini kemenangan kelima kami dan tentu saja hasil yang sangat bagus bagi tim,” ujar Paul Munster seusai pertandingan.

Bhayangkara FC berhasil mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 2 - 1.

Dua gol The Guardian dicetak Privat Mbarga menit ke-76 dan Moussa Sidibe dari titik putih menit ke-88.

