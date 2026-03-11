JPNN.com

Rabu, 11 Maret 2026 – 04:49 WIB
BFC Layak Menang Kontra Arema FC, Bukan Semata Faktor Wasit, Statistik Berbicara - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Bhayangkara FC Privat Mbarga berduel dengan pemain Arema FC di Stadion Pemuda, Lampung, kemarin malam. Bhayangkara FC mengalahkan Arema FC dengan skor 2 - 1. Foto: Instagram @bhayangkarafc

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Tuan rumah Bhayangkara FC (BFC) berhasil meraih tiga poin sempurna pada laga pekan ke-25 Super League 2025-2026 kemarin (10/3).

Menantang tim tamu, Arema FC di Stadion Pemuda, Lampung, Bhayangkara FC berhasil menang dengan skor tipis 1 – 2.

Dua gol The Guardian dicetak Privat Mbarga menit ke-76 dan Moussa Sidibe dari titik putih menit ke-88.

Arema FC yang bermain dengan sembilan pemain karena dua pemainnya diganjar kartu merah hanya mencetak satu gol yang dicetak Joel Vinicius menit ke-45 + 1.

Berdasar analisis pertandingan, kemenangan yang diraih BFC bukan semata karena faktor wasit asal Jepang Yudai Yamamoto memberikan kartu merah kepada dua pemain Arema FC, tetapi lantaran kendali permainan ada di tangan tuan rumah.

Dilansir dari akun Liga1match, BFC unggul secara statistik dari Arema FC.

The Guardian menguasai pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 52 persen, sementara Arema FC hanya 48 persen.

Tuan rumah juga unggul dari sisi passing dengan mencetak 313 kali operan, 221 di antaranya berhasil dengan akurasi mencapai 76 persen.

Kemenangan yang diraih BFC bukan semata karena faktor wasit asal Jepang Yudai Yamamoto memberikan kartu merah kepada dua pemain Arema FC, tetapi ada faktor lain
