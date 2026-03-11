Klasemen Super League Setelah BFC Bungkam Arema FC, Persebaya Terdampak

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Klasemen Super League 2025-2026 kembali bergerak dinamis setelah satu laga pekan ke-25 bergulir di Stadion Pemuda, Lampung, kemarin (10/3) malam.

Dalam laga yang berlangsung panas sejak menit awal pertandingan, tuan rumah Bhayangkara FC (BFC) berhasil membungkam Arema FC dengan skor 2 – 1.

Singo Edan kalah dramatis setelah kehilangan dua pemain pilar secara beruntun.

Sebelum mencetak gol kemenangan melalui titik putih yang dicetak Moussa Sidibe menit ke-88, Arema FC kehilangan dua pemain setelah diganjar kartu merah oleh wasit asal Jepang Yudai Yamamoto.

Pablo Oliveira mendapat kartu merah pada menit akhir babak pertama, tepatnya menit ke-45 + 8, sementara striker Dalverto Luan terpaksa keluar lapangan setelah menerima kartu yang sama menit ke-70.

Sebelum dua kartu merah lahir, Arema FC sebenarnya bermain lebih baik daripada tuan rumah Bhayangkara FC.

Hansamu Yama Cum sius bahkan berhasil mencetak gol terlebih dahulu melalui mantan pemain Borneo FC, Joel Vinicius menit ke-41 + 1.

Namun, situasi mulai berubah pada awal babak kedua setelah Pablo Oliveira keluar lapangan pada menit ke-45 + 8 karena diganjar kartu merah.