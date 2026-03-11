JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Klasemen Super League Setelah BFC Bungkam Arema FC, Persebaya Terdampak

Klasemen Super League Setelah BFC Bungkam Arema FC, Persebaya Terdampak

Rabu, 11 Maret 2026 – 04:26 WIB
Klasemen Super League Setelah BFC Bungkam Arema FC, Persebaya Terdampak - JPNN.com Bali
Pemain Arema FC berduel dengan pemain Bhayangkara FC di Stadion Pemuda, Lampung, kemarin malam. Bhayangkara FC berhasil mengalahkan Arema FC dengan skor 2 - 1. Foto: Instagram @bhayangkarafc

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Klasemen Super League 2025-2026 kembali bergerak dinamis setelah satu laga pekan ke-25 bergulir di Stadion Pemuda, Lampung, kemarin (10/3) malam.

Dalam laga yang berlangsung panas sejak menit awal pertandingan, tuan rumah Bhayangkara FC (BFC) berhasil membungkam Arema FC dengan skor 2 – 1.

Singo Edan kalah dramatis setelah kehilangan dua pemain pilar secara beruntun.

Baca Juga:

Sebelum mencetak gol kemenangan melalui titik putih yang dicetak Moussa Sidibe menit ke-88, Arema FC kehilangan dua pemain setelah diganjar kartu merah oleh wasit asal Jepang Yudai Yamamoto.

Pablo Oliveira mendapat kartu merah pada menit akhir babak pertama, tepatnya menit ke-45 + 8, sementara striker Dalverto Luan terpaksa keluar lapangan setelah menerima kartu yang sama menit ke-70.

Sebelum dua kartu merah lahir, Arema FC sebenarnya bermain lebih baik daripada tuan rumah Bhayangkara FC.

Baca Juga:

Hansamu Yama Cum sius bahkan berhasil mencetak gol terlebih dahulu melalui mantan pemain Borneo FC, Joel Vinicius menit ke-41 + 1.

Namun, situasi mulai berubah pada awal babak kedua setelah Pablo Oliveira keluar lapangan pada menit ke-45 + 8 karena diganjar kartu merah.

Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah Bhayangkara FC mengalahkan Arema FC pada laga yang berlangsung panas dan dramatis
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Klasemen Super League 2025-2026 Bhayangkara FC arema fc Bhayangkara FC vs Arema FC Persebaya Super League 2025-2026 persita

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Sentil Arema FC Seusai Terlibat Insiden dengan Teppei Yachida - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Sentil Arema FC Seusai Terlibat Insiden dengan Teppei Yachida

  2. Diego Campos Lega Pecah Telur, Sebut Laga Kontra Arema FC Sangat Sulit - JPNN.com Bali

    Diego Campos Lega Pecah Telur, Sebut Laga Kontra Arema FC Sangat Sulit

  3. Marcos Santos Kecewa Arema FC Keok dari Bali United, Sebut Kesalahan Kolektif - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Kecewa Arema FC Keok dari Bali United, Sebut Kesalahan Kolektif

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU