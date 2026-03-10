Imran Nahumarury Sentil Taktik Counter Attack saat Bungkam PSBS Biak, Luar Biasa

bali.jpnn.com, SLEMAN - Semen Padang meraih hasil apik pada laga pekan ke-25 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo, Sleman, kemarin (9/3) malam.

Semen Padang berhasil mengalahkan PSBS Biak dengan skor 2 – 0.

Semen Padang bersama pelatih anyar Imran Nahumarury berhasil menunjukkan kelasnya dengan melumat Laskar Badai Pasifik berkat brace yang dicetak pemain anyar Guillermo Fernandez Hierro menit ke 70 dan 90+5.

Kemenangan ini menjadi penanda awal Semen Padang bersama juru taktik baru untuk bangkit dan keluar dari zona degradasi.

Pelatih Semen Padang Imran Nahumarury mengapresiasi kerja keras skuadnya yang tampil maksimal meski dengan persiapan minim.

"Persiapan kami cuma dua hari, tetapi pemain tampil sangat luar biasa,” ujar Imran Nahumarury dilansir dari laman I.League.

Menurut Imran Nahumarury, para pemainnya tampil disiplin menjalankan taktikal, terutama saat melakukan perubahan taktik di babak kedua.

“Strategi counter attack kami berjalan efektif dan berhasil," kata Imran Nahumarury.