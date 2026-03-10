Marcos Reina Ngamuk! Sebut Gol Ketiga Persib Ilegal, Semprot Wasit Rio, Keras

bali.jpnn.com, BANDUNG - Marcos Reina kecewa Persik gagal mencuri poin saat melawat pada pekan ke-25 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), kemarin (9/3) malam.

Namun, bukan kekalahan telak yang membuat pelatih berkebangsaan Spanyol itu marah dan kecewa, tetapi karena kinerja wasit yang jauh dari kata ideal.

Yang mencolok dan membuat emosi Marcos Reina naik adalah insiden terjadinya gol ketiga Persib Bandung yang dicetak striker Andrew Jung menit ke-53.

Menurut Marcos Reina, gol Andrew Jung ilegal, tidak sah karena wasit Rio Permana Putra tak meniup peluit, justru membiarkan striker asal Prancis itu memainkan bola seusai terjadi insiden kartu kuning.

“Saya ingin tahu mengapa wasit tidak mengetahui aturannya.

Ketika wasit menunjukkan kartu kuning, wajib baginya untuk meniup peluit tanda dimulainya kembali pertandingan.

Namun, Persib langsung memulai kembali bermain tanpa wasit meniup peluit. Ini tidak benar,” ujar Marcos Reina seusai pertandingan kemarin.

Persib mengalahkan Persik Kediri dengan skor 3 – 0.