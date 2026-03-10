Ini Kunci Sukses Persib Bungkam Persik, Bojan Hodak Eksploitasi Lini Belakang

bali.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bojan Hodak merendah seusai skuad Pangeran Biru mengalahkan tim tamu Persik Kediri pada laga pekan ke-25 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), kemarin (9/3) malam.

Menurut Bojan Hodak, laga Persib kontra Persik berjalan tidak mudah karena skuad Macan Putih memberikan perlawanan ketat sepanjang peertandingan.

Meski Persib Bandung menang telak 3 – 0 kontra Persik, tetapi lini serang skuad Pangeran Biru kesulitan menjebol garis pertahanan lawan.

Mantan pelatih PSM Makassar itu mengatakan Persik Kediri merupakan tim Super League dengan pertahanan yang solid.

Namun, Persib Bandung berhasil melihat celah di lini belakang Persik dan memaksimalkan setiap peluang untuk menjadi gol.

"Pertandingan yang sulit.

Mereka (Persik) tim yang bagus dan bertahan dengan baik, tetapi saya pikir mereka kehilangan beberapa pemain di pertahanan yang berhasil kami manfaatkan," ujar Bojan Hodak dilansir dari laman klub.

Persib seperti diprediksi berhasil mengatasi perlawanan Persik Kediri setelah menang telak dengan skor 3 – 0.