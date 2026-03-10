Janji Marcos Reina Bikin Repot Persib Terbukti, Lini Belakang Titik Lemah Persik

bali.jpnn.com, BANDUNG - Janji pelatih Marcos Reina bahwa Persik tak akan menyerah dan mengangkat bendera putih saat melawan tuan rumah Persib pada laga pekan ke-25 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) terbukti.

Meski Persik Kediri kalah telak dari Persib dengan skor 0 – 3, tetapi anak asuh pelatih berkebangsaan Spanyol itu sukses memberi perlawanan mati-matian kepada pemain tuan rumah.

Buktinya, dua gol Persib yang dicetak Thom Haye menit ke-24 dan Andrew Jung menit ke-40, lahir dari titik putih.

Striker berkebangsaan Prancis Andrew Jung kembali menggandakan kemenangan Persib setelah mencetak gol kedua pada menit ke-53.

Secara statistik Persik Kediri tak kalah dengan Persib Bandung, bahkan unggul di sejumlah posisi.

Semisal ball possession. Dilansir dari akun Liga1match, sepanjang pertandingan penguasaan bola pemain Persik Kediri mencapai 54 persen, sementara Persib hanya 46 persen.

Skuad Macan Putih juga unggul dalam hal passing dengan menciptakan 498 kali operan, 421 di antaranya berhasil dengan akurasi mencapai 85 persen.

Bandingkan dengan pemain Persib yang hanya mencetak 429 kali passing, 358 di antaranya berhasil dengan akurasi berkisar 84 persen.